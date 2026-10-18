НАТО идва. Военният министър с гореща новина

Рано е да се коментира какво точно ще ни бъде предоставено, предстоят още разговори, но и сега нашето небе се охранява с нашата изтребителна авиация и зенитно-ракетни комплекси, макар и малко по-изостанали във времето. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти при отбелязването на Деня на военния парашутист в София, попитан за участие на партньорска авиация от страна член на НАТО на наша територия.

Сигурен съм, че нашите колеги ще се справят чудесно, ако е необходимо, заяви той.

Стоянов уточни, че писмата до НАТО са две - едното е от края на август, другото от 13 октомври, с които е поискано усилване на възможностите за наблюдение от въздуха, за въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на нашите съюзници. Водят се разговори в момента, адмирал Ефтимов е във връзка с ген. Гринкевич, добави той. Надявам се тази седмица да имаме окончателно виждане и отговор на въпроса какво може да бъде предоставено за подпомагане на България, каза още Стоянов.

Той посочи, че вчера и днес румънските колеги са действали и имат свалени три безпилотни летателни апарата. "Ако в нашето пространство има такава активност, имаме готовност да действаме", увери министърът.

България трябва да използва всички възможни лостове, най-вече дипломация, за да се опита да реши конфликта в нашите териториални води и нашата икономическа зона. Затова имах разговори с министрите на отбраната в Румъния и Турция и се очаква скоро да има тристранна среща, на която да уточним общите си действия. Това каза по-рано през деня Димитър Стоянов пред БНТ.

Ако от Европейския съвет имат актуална информация, доказваща твърдение, че дроновете, ударили кораби в Черно море, са руски - нека да ни я предоставят. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", така, че очаквам резултатите оттам да излязат, посочи министърът и коментира случая с дрона на летището в Лайпциг, като посочи, че на германското правителство са му били необходими 27-28 дни, за да докаже, че дронът е руски. "На тях им е необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че той е руски, а у нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да се случи събитието да обявим, че дронът е руски", каза Стоянов. Ако се окаже, че дронът е руски, вероятно ще бъде връчена официална нота на руския посланик, заяви той.

Ние имаме наши самолети, които дежурят и в момента. Ако има нарушение на въздушното ни пространство, каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани, но трябва да се получи надеждна информация, че има такова нарушение, отбеляза министърът. "Скоро ще видите, че ще има присъствие на партньорска авиация от страна членка на НАТО на наша територия, очакваме и други средства", каза Стоянов и допълни: "Сигурен съм, че в България трябват и изтребители, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и системи за борба с дронове с кинетично въздействие, затова ние работим в тази посока".

Пазим Черноморието с това, което ни е оставил политическият елит, нали никой не очаква, че за пет месеца България ще превъоръжи българската си армия, коментира Стоянов. През 2023 г., когато служебният кабинет си тръгна, ние оставихме готов проект за закупуване на 3Д радари. Договорът можеше да бъде сключен до края на годината и първият радар щеше да пристигне сега, но какво се случи – нищо, подписах аз договора и първият радар ще дойде през 2028 г., подчерта Стоянов.

По думите му до края на октомври се очаква да постъпи писмото на България в централата на НАТО, с което ще се заяви участие в програмата за защита от дронове на НАТО.

"Реално консултации има, но те не са под формата на чл. 4 от НАТО", каза министърът по повод атаките в Черно море и искането на опозицията той да бъде активиран. Според чл. 4 страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността, на която и да е от тях.

Предвиждат се промени в Закона за резерва на Въоръжените сили, като през декември ще има кръгла маса, за да чуем какво мисли българското общество, обяви министърът. В нашата държава има определен ред - мобилизация няма да има, участие на наши войски извън територията на България няма да има. Моето очакване е, че в следващите 5-10 години няма да се върне наборната служба, каза Стоянов и добави, че за желаещите има служба в Доброволния резерв, както и курсове, даващи предимства при постъпване в Българската армия.

На въпрос дали има разчет колко би струвало връщането на наборната служба в България Димитър Стоянов отговори "със сигурност има такъв разчет и мога да ви кажа, че не можем да си го позволим". Попитан дали военните ще получат 5% увеличение на заплатите от 1 януари догодина министърът призова да се изчака окончателният вариант на бюджета. Той посочи, че министерството е заложило 2,33% от Брутния вътрешен продукт (БВП) да отидат за отбрана. Бих се радвал на 5% за увеличение на заплатите, каза Димитър Стоянов.