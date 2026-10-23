Дрон в полето до София. Един град на нокти (ОБНОВЕНА)

Дрон в полето на Сливница - на 25 км от София, изправи на нокти хората в района. Дрон е паднал в полето край село Бърложница. Достъпът до района е ограничен, органите на реда и специализираните служби са на място.

Дрон е открит в поле в района между селата Бърложница и Драготинци, община Сливница. Информацията е потвърдена официално от полицията.

От ОДМВР – София съобщиха, че в Районното управление в Сливница е получен сигнал за намерен безпилотен летателен апарат.

„Сигнал за намерен в полето дрон е получен в РУ – Сливница. На място са изпратени автопатрул и екип на СОБТ. Няма причинени щети или пострадали граждани“, поясняват от полицията.

Към момента не се уточнява какъв е видът на дрона, какъв е неговият произход и при какви обстоятелства се е озовал в района.

Случаят се проверява и от специализирани полицейски служители, но засега няма официална информация за установена опасност. Очаква се да стане ясно какъв е намереният апарат и дали има данни за неговия собственик.

Малко по-късно стана ясно, че паниката е излишна. Дронът, който падна в района между селата Бърложница и Драготинци този следобед, е строителен, съобщи пресцентърът на МВР. При инцидента няма пострадали хора или нанесени материални щети на близките населени места. Пристигналите на място екипи са извършили оглед на периметъра между двете населени места и са установили, че няма засегнати сгради, инфраструктура или преминаващи граждани.

Тепърва ще се изясняват точните причини за техническата неизправност или загубата на управление, довели до приземяването на апарата извън планираната зона.