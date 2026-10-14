Димитър Стоянов: България е в инициативата "Drone Edge"

България участва в инициативата „Drone Edge“ и е заявила участие с 80 млн. евро чрез проект за придобиване на 20 системи – 10 мобилни и 10 стационарни, по механизма SAFE, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламента, отговаряйки на въпрос на Хамид Хамид от ДПС.

„Никога не съм казвал, че България ще излезе от инициативата „Drone Edge“. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи. Тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и съвместно закупуване на антидрон системи“, обясни военният министър.

Стоянов съобщи, че България ще се включи и в друг проект – за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Този проект предвижда задължителна годишна вноска от 220 000 евро и е с продължителност три години. България ще подготви искане за включване в инициативата. Очаква се страната ни да стане част от проекта до 30 октомври, каза още министърът на отбраната.

Премиерът Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, директорът на служба „Военно разузнаване“ Венелин Венев, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев се изслушват днес в Народното събрание относно наличната информация, предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, в близост до българското териториално море, на 6 и 13 октомври т.г., както и оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.