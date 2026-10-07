Всичко по темата дронове

Последни подробности за потъналия кораб. Извънредно решение за моряците
Все още няма информация за остатъци от дроновете
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Все още няма информация за остатъци от дроновете
Остава в неизвестност десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN
Президентът Илияна Йотова свиква днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСН...
Спасителната операция в Черно море продължава и днес. Издирват се моряците от потъналия след атаката...
По думите му украинските сили за отбрана не са провеждали операции в района
Денят завършва с две големи неизвестни около атаката с дронове
Там няма български бряг, няма фарове и пристанища. Но България има права
Отправи призив към всички кандидати за президент да излязат с позиция по случая
Не бива да се спекулира с националната сигурност, отсече министърът на отбраната
Радикалната е промяната на войната днес