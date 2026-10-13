Първи кадри от атакувания кораб. Военните пуснаха ВИДЕО

Първи кадри от атакувания с дрон кораб "Ейбъл". Министерството на отбраната публикува ексклузивни кадри от борда на „Ейбъл“ и как военнослужещите обследваха кораба, атакуван в Черно море.

Военнослужещите от 24-а авиационна база бяха спуснати с вертолет „Кугър“ за оглед на плавателния съд. Екипът провери за останки от дрон, но такива не бяха намерени. На кадрите се виждат нанесените поражения.

Старши сержант Иван Кацаров и младши сержант Велислав Аръков бяха първите, които стъпиха на борда на „Ейбъл“ след атаката. Престоят на двамата военнослужещи на плавателния съд, който беше на 55 мили от нос Емине, продължи около 30 минути.

„Имахме задача да бъдем десантирани на кораба за проверка, за остатъци от дрон да съберем и да снимаме частите. Не намерихме такива. Всичко е обгоряло, влизахме вътре, всичко е изгоряло. Проверихме товара – жито“, разказа старши сержант Иван Кацаров, старши парашутист-спасител.

„Пожарът е бил изключително тежък, а видяхме, че хората са използвали аварийно-спасителни средства, с които са разполагали на борда, за да се евакуират, да се спасят. И няма следи от нищо останало по кораба“, обясни Велислав Аръков, специалист в Отделение по търсене и спасяване.

От Военноморските сили съобщиха, че не може да се каже дали корабът ще потъне.