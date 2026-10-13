Моряк - дронът е руски и ни удари три пъти

Нови нападения с дронове срещу кораби в Черно море беше извършена в непосредствена близост до териториалните води на България. Корабът "Chelsea 3“ е бил поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци от екипажа му са спасени.

Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!,

разказа пред БНТ един от оцелелите моряци от борда на плавателния съд.

Междувременно премиерът Румен Радев съобщи, че при ескалацията е ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец.

Атаките край Варна и Крапец предизвикаха остри международни реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Черно море се е превърнало в поредния фронт на войната на Русия в Украйна.

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте проведе разговор с българския премиер и подчерта, че НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници за сигурността в региона.