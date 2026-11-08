Вместо миди - червен пипер. Странна находка изненада Синеморец

Черно море реши да разнообрази менюто по Южното Черноморие и този път изхвърли на брега не риба, а червен пипер. Десетки чували с подправката са изплували на плаж „Липите“ край Синеморец, превръщайки красивата ивица в сцена на необичайна находка. За случая съобщи кметът на Царево Марин Киров пред бТВ. Общината и Държавното горско стопанство са готови да организират почистването, но все още очакват необходимото разрешение.

Червен пипер вместо морски дарове

Чувалите са изхвърлени от вълните на един от най-живописните плажове по Южното Черноморие. Произходът им засега остава загадка, а местните власти предприемат действия за отстраняването им.

„По принцип е ангажимент на държавата, но ще помогнем“, заяви кметът Марин Киров. Той обясни, че общината и горското стопанство ще се включат в почистването веднага щом получат необходимото разрешение.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съобщиха, че вчера са взети проби от морската вода в района на необичайната находка.

Морето вече достави и коледна украса

Червеният пипер е поредната изненада по южните плажове след потъването на контейнеровоз край Шабла. На 28 октомври корабът беше атакуван от три морски дрона и впоследствие потъна, а част от контейнерите му паднаха във водата и започнаха да се носят на юг.

На 2 ноември един от тях изплува в залива Диньов гьол край къмпинг „Арапя“, близо до Царево. Според корабния манифест контейнерът е превозвал коледна украса.

Така морето първо поднесе празнични декорации, а сега и подправки, макар все още да не е установено дали чувалите с червен пипер са от товара на същия кораб.

Още контейнери край Синеморец

След находката край „Арапя“ в района на Синеморец, близо до местността „Корабите“, беше открит и контейнер тип цистерна. Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи, че той е празен.

Трети контейнер беше забелязан да плава навътре в морето край Синеморец. Силното вълнение и плитките крайбрежни води обаче затрудниха предприемането на операция по изтеглянето му.

Военноморските сили извършиха оглед и започнаха да обсъждат възможностите за безопасното отстраняване на контейнерите.