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Тази година обаче в българския курорт очакват сериозен ръст на туристи
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Тази година обаче в българския курорт очакват сериозен ръст на туристи
То е изхвърлено от кораб
Какво ще стане обаче с обектите, които вече са построени, е тема, която се обсъжда
Той бил забелязан от жител на Хамбург, тичащ за здраве край речния бряг, който го взел за давещ се човек и веднага се обърнал за помощ към пожарната с...
Турският жандармерист Майор Мехмет Чиплак, който намери и изнесе бизжизненото тяло на 3-годишното сирийско момченце Айлан на брега на Егейско море, пр...
Над 80 тела на сирийски и палестински бежанци бяха изхвърлени на либийската брегова ивица в петък вечерта. Предполага се, че плавателният съд, в който...
Бургас. Сърф маниаци мерят сили и майсторлък в един от най-екстремните водни спортове на плажа в Слънчев бряг. Сърф зоната на южната ивица се е превър...