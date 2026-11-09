Мистерията в Синеморец! След червения пипер откриха и дрон
Засега не е ясно какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл
Следете всички новини, анализи и коментари за Червен Пипер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Засега не е ясно какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл
Морето изхвърли нова порция необичаен товар, след като край Царево вече изплуваха контейнери с коледна украса
Снимките обиколиха мрежата
Хасково. Инспектори от агенцията по храните в Хасково заловиха на границата 1340 килограма сладък пипер от Турция, който съдържа неразрешен за употреб...