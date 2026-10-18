Нови правила в магазините. Кутии за храна

Пластмасовата кутийка от топлата витрина може скоро да остане в миналото - поне като задължителен спътник на вечерята за вкъщи. От 12 февруари 2027 г. заведенията и търговците, които предлагат готова храна, трябва да осигурят възможност клиентите да носят собствени съдове и да получават поръчката си в тях. Условието е важно: човекът не е длъжен да идва с кутия от дома, а ако няма такава, ще може да продължи да използва предлаганите от търговеца опаковки.

Промяната е част от новите европейски правила за опаковките и отпадъците - Регламент (ЕС) 2025/40, известен като PPWR. Той започва да се прилага по общото правило от 12 август 2026 г., но отделните му изисквания влизат в сила поетапно. Целта е да се намали количеството отпадъци, да се използват повече опаковки за многократна употреба и да се улесни рециклирането.

Край на избора "плащаш за кутия или не вземаш храна"

Досега клиентът, който купува готов обяд от топла витрина или поръчва храна за вкъщи, често се оказваше в неудобна ситуация. Плаща за самата храна, а към сметката се добавя и опаковката. На практика в много случаи няма друга възможност - ако иска да си вземе ястието, трябва да приеме кутията, която му предлагат.

Новите правила дават друг избор. Клиентът ще може да донесе собствен подходящ съд, а търговецът ще трябва да осигури система, чрез която той да бъде напълнен с избраната храна. Регламентът предвижда продуктът да се предлага при цена и условия не по-неблагоприятни от тези за същата продажба с еднократна опаковка.

Това не означава, че всички пластмасови кутии ще изчезнат още през февруари. Еднократните опаковки няма да бъдат забранени изцяло, а личният съд няма да стане задължителен атрибут на всеки клиент. Променя се друго - възможността човек да избира по-малко отпадъци, без заради това да бъде поставян в по-неизгодно положение.

Ще има ли риск за безопасността на храната

Един от важните въпроси е как ще се гарантира хигиената, когато храната се поставя в съд, донесен от клиента. Притесненията са свързани най-вече с възможността за замърсяване и кръстосано пренасяне на микроорганизми.

Създателят на платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова обръща внимание, че подобни опасения съществуват и в други европейски държави, но те могат да бъдат преодолени с ясни правила. Като пример тя посочва Италия, където са въведени изисквания към личните съдове - да бъдат чисти, без неприятна миризма, без счупвания и с капак.

Европейският регламент не отменя изискванията за безопасност на храните. Напротив, системите за повторна употреба трябва да спазват приложимите здравни и хигиенни стандарти. Затова начинът, по който ще се организира практическото прилагане на новите правила в България, е съществена част от подготовката.

Предстои да се изясни как търговците ще приемат и пълнят личните съдове, как ще се избягва контактът между тях и храната, която не трябва да бъде замърсена, и какви указания ще получат служителите. Това е особено важно за големите вериги, магазините с топли витрини и заведенията, които ежедневно обслужват много клиенти.

От 2028 г. ще вземаме храна в съд срещу депозит

Следващата голяма промяна идва на 12 февруари 2028 г. От тази дата заведенията и търговците в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, които предлагат готова храна или напитки за вкъщи, трябва да осигурят и възможност за получаването им в опаковки за многократна употреба в рамките на система за повторно използване.

На практика това може да означава клиентът да вземе обяда си в специална кутия, да плати депозит и да получи сумата обратно, когато върне съда според условията на съответната система. Възможно е да се развият и мрежи, в които опаковката се връща на друго определено място, а не непременно в същия обект.

Регламентът предвижда храната в опаковка за многократна употреба да не струва повече и да не се предлага при по-неблагоприятни условия от същия продукт в еднократна опаковка. За микропредприятията е предвидено изключение от това конкретно задължение.

Така Европа постепенно насърчава модел, при който опаковката не се изхвърля след едно хранене, а се връща, почиства и използва отново. Това обаче ще изисква организация, транспорт, измиване и контрол, както и ясни правила за връщането на депозитите.

Пластмасата при плодовете и зеленчуците също ще намалява

Промените няма да засегнат само готовата храна. От 2030 г. регламентът предвижда ограничения за определени еднократни пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци, когато те са предварително пакетирани в количества под 1,5 килограма. Предвидени са изключения, когато опаковката е необходима, например заради защита на продукта, предотвратяване на загуба на влага или съображения за безопасност.

Това означава, че част от познатите опаковки за малки количества плодове и зеленчуци може да бъдат заменени с други решения или да отпаднат. Няма обаче да има безусловна забрана за всяка пластмасова опаковка в отдела за плодове и зеленчуци - изключенията са важни, когато без защита продуктите биха се повреждали или разваляли по-бързо.

За потребителите промяната може да означава повече възможности да купуват насипно, да използват собствени торбички и да избират количеството, което действително им е необходимо. Това би могло да ограничи и изхвърлянето на храна, когато в опаковката има развалени плодове или зеленчуци, но ефектът ще зависи и от начина, по който търговците организират предлагането.

По-малко въздух в кашоните и пратките от интернет

Новите правила ще засегнат и онлайн търговията. Целта е да се ограничат прекомерните опаковки и излишното пространство в кутиите за доставка, без да се компрометира защитата на стоките.

До 2030 г., или три години след приемането на съответните европейски правила за изчисление, ако този срок е по-късен, за груповите, транспортните и опаковките за електронна търговия ще се прилага максимално съотношение от 50% празно пространство. При изчислението ще се отчитат особеностите на продукта и необходимостта той да бъде предпазен при транспорт.

Това е важна подробност: ограничението не означава, че във всяка потребителска опаковка - например пакет чипс или кутия с козметика, въздухът непременно трябва да е под половината от обема. Правилото се отнася до определени групови, транспортни и онлайн опаковки и има конкретна методика за изчисление.

Целта е да се намалят ненужните картонени кутии, въздушните възглавници, стиропорът и другите пълнежи, когато за тях няма реална необходимост. По-малките и по-подходящи опаковки означават по-малко материал, по-ефективно използване на транспортното пространство и по-малко отпадъци след получаването на поръчката.

Единни символи ще показват къде се изхвърля опаковката

Европейският регламент предвижда и хармонизирани обозначения, които да улеснят разделното събиране. Идеята е потребителите в различните държави да разпознават по-лесно от какъв материал е направена опаковката и как трябва да се сортира.

Новите етикети няма да се появят едновременно върху всички продукти от първия ден. За тях са предвидени отделни срокове, свързани и с приемането на техническите правила за прилагането им. По общото правило хармонизираните обозначения за материала на опаковката трябва да започнат да се прилагат от 12 август 2028 г. или 24 месеца след влизането в сила на съответните актове - в зависимост от това кой срок е по-късен.

Това е опит да се сложи край на объркването, при което сходни опаковки се изхвърлят по различен начин или човек не може лесно да разбере дали даден материал се събира разделно. Общите символи трябва да направят информацията по-ясна и да подпомогнат рециклирането.

Малките сашета и хотелските флакони също са в списъка

От 2030 г. ще бъдат ограничени и определени видове еднократни пластмасови опаковки, за които има по-устойчиви алтернативи. Сред тях са индивидуалните порции сосове, подправки, захар и други добавки в сектора на ресторантьорството, както и някои малки еднократни козметични опаковки в местата за настаняване.

Това не означава, че всички сашета ще изчезнат без изключение. Регламентът предвижда конкретни случаи, в които опаковките могат да се използват - например когато са предоставени заедно с готова храна за незабавна консумация или са необходими по медицински и хигиенни причини.

В хотелите посоката е ясна: вместо множество малки флакони, които се използват веднъж и се изхвърлят, да се насърчават по-големи дозатори и системи за повторно пълнене, когато това е подходящо и безопасно.

Какво трябва да запомни потребителят

Най-близката промяна е на 12 февруари 2027 г. - от тази дата клиентите трябва да могат да носят собствени съдове за готова храна и напитки за вкъщи, без да бъдат поставяни в по-неблагоприятни ценови условия. Година по-късно идва задължението да се предлага и вариант с опаковки за многократна употреба в рамките на система за повторно използване, с предвиденото изключение за микропредприятията. Дали промяната ще се усети и в България, ще зависи не само от текста на регламента, но и от ясните национални правила, хигиената и готовността на търговците да организират новата система.