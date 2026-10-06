Голяма промяна в онлайн пазаруването. Нов бутон
Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни...
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Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни...
София. Едва 8% от българите са запознати достатъчно добре с потребителските си права. Това сочи проучване на Европейската комисия, което бе цитирано о...
Туристите ще анулират почивките си безплатно при бедствия и безредици