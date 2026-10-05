Голяма промяна в онлайн пазаруването. Нов бутон

Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон „откажи се от договора”, с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си, предаде Нова тв.

Промяната цели да прекрати практиките, при които връщането на стока се превръща в лабиринт от формуляри, скрити страници и неясни инструкции.

Какво всъщност прави новият бутон

Новата функция не е просто технически детайл. Тя е електронно изявление, което потребителят подава директно през интерфейса на магазина. Без имейли, без обяснения, без доказване на „основателна причина“.

Законът изисква бутонът да бъде:

видим на всяка страница, където е логично да се намира;

достъпен през целия 14‑дневен срок , в който клиентът има право да се откаже;

ясно обозначен, така че да не се бърка с други функции.

Това е краят на ерата, в която потребителят трябваше да „рови“ в общите условия, да търси PDF формуляри или да пише обяснителни имейли.

Кой плаща връщането? Големият въпрос без еднозначен отговор

Макар отказът да става с два клика, връщането на стоката остава отделна тема. Законът не задължава търговеца да поема куриерските разходи.

Николай Маринов, собственик на онлайн магазин за козметични кутии, казва, че при тях процентът на върнатите поръчки е нисък - между 3 и 5%. Затова фирмата доброволно покрива куриерските такси. Но това е бизнес решение, не законово изискване.

От Асоциацията за защита на потребителите предупреждават: част от търговците, които досега са поемали връщането, може да спрат да го правят.

Затова законът изисква пълна прозрачност - клиентът трябва да знае предварително каква такса ще плати, ако реши да върне стоката.

Кога връщането е невъзможно, дори с новия бутон

Правото на отказ не важи за всички стоки. Законът прави изключения за:

продукти, които са отворени и използвани;

хигиенни артикули като бельо;

стоки, които поради естеството си не могат да бъдат върнати.

Търговецът няма право да приема връщане, ако продуктът е използван по начин, който нарушава хигиенните или здравните изисквания.

Платформите за онлайн кредити: Секторът, който ще усети промяната най-силно

Новият бутон не засяга само магазини за дрехи и техника. Платформите за онлайн кредити също трябва да осигурят лесен отказ от договора. Това е чувствителна зона, защото става дума за финансови услуги, при които потребителят често подписва договори без да осъзнава всички условия.

Ако търговецът не постави бутона - плаща той

Законът е категоричен: ако онлайн магазинът не осигури функцията за отказ, всички разходи по връщането са за негова сметка.

Това е стимул за бързо внедряване на новите правила и за прекратяване на практиките, които затрудняват потребителите.

Дигиталната търговия влиза в нов етап на доверие

Новият бутон не е просто техническа добавка. Той е знак за зрялост на онлайн пазара — за преминаване към модел, в който потребителят има контрол, а търговецът носи ясни и прозрачни отговорности.

Оттук нататък онлайн пазаруването в България ще бъде не само по-бързо, но и по-честно. А един малък бутон ще напомня, че свободата на избора не свършва с натискането на „Купи“.