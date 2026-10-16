Златна заплата виси на косъм. Ще изчезне ли най-желаната професия?

Има една професия, която дълго време се смяташе за временна спирка - работа за човек без опит, за студент, за майка, която търси сигурен график, или за човек, който просто иска бързо да започне работа. Днес картината е съвсем различна.

Касиерът се превърна в едно от най-търсените лица в българската търговия. Особено в София. Големите вериги постоянно търсят хора, предлагат заплати, които вече трудно могат да бъдат наречени ниски, и добавят към тях сериозен пакет от придобивки.

И точно когато професията става все по-привлекателна, над нея се появява големият въпрос: колко дълго ще продължи да съществува в сегашния си вид?

Защото зад следващата каса вече не стои непременно човек. Понякога стои машина.

До 1525 евро бруто само за да седиш на касата

В София пазарът е особено показателен. Актуални обяви на в една от големите търговски вериги за храна предлагат за касиер-продавач стартово възнаграждение за пълен работен ден от 1425 евро бруто, което след първата година достига 1525 евро. И това е основното възнаграждение, преди да бъдат добавени останалите придобивки и евентуални бонуси.

Това вече е съвсем различен образ на класическия касиер.

И още нещо е важно – за позицията не се изисква дългогодишен професионален опит. Големите вериги обучават новите си служители и търсят хора, готови да работят с клиенти, стоки и дигитални системи.

В друга от веригите също се вижда ясно колко се е променил пазарът. В столични обяви възнаграждението за служители в отдели и каси достига 1290 евро бруто месечно. Извън София нивата са по-ниски, но и там големите работодатели в търговията вдигат летвата.

В Пловдив предлагат между 1125 и 1325 евро бруто за пълен работен ден, като възнаграждението се увеличава с времето. В Карнобат обявените нива са между 1030 и 1230 евро бруто.

Така касиерът вече има две Българии зад гърба си. В София недостигът на кадри принуждава работодателите да плащат все по-конкурентно. В по-малките градове възнагражденията са по-ниски, но големите вериги също постепенно повишават предложенията си.

Заплатата не е всичко

Истинската причина касата да стане желана работа не е само цифрата върху фиша.

Големите вериги отдавна разбраха, че в условията на недостиг на хора заплатата трябва да бъде придружена от пакет, който да задържа служителя.

Една от веригите например предлага 22 дни платен годишен отпуск, допълнителен ден за всеки пет години стаж, ежемесечни ваучери за храна до 102,26 евро, допълнително здравно осигуряване, профилактични прегледи и гъвкаво работно време със заплащане на изработеното време до минута. Има още бонус при раждане на дете, спортни карти, обучения и различни вътрешни програми.

За служителите това е важно, защото превръща една привидно обикновена работа в сравнително предвидим пакет – заплата плюс ваучери, здравна грижа, отпуск и възможност за развитие.

При друга от веригите пакетът също е сериозен. Компанията посочва допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, отстъпки, допълнителен ден отпуск за личен празник, профилактични прегледи, възможност за развитие и бонус от 520 евро по програмата „Доведи приятел“.

Това е особено важно за хората, които търсят работа без висше образование и без дълъг професионален стаж. Касиерът може да започне сравнително бързо, да получи обучение и да влезе в голяма компания с ясни правила и социален пакет.

Така една професия, която преди години мнозина приемаха като нискоквалифицирана, вече се превръща в конкурентна позиция на пазара на труда.

И тогава се появи машината

Парадоксът е, че докато работодателите се състезават за касиери, самите магазини се състезават кой по-бързо ще намали нуждата от каси. Касите на самообслужване вече са част от ежедневието в огромна част от модерната търговска мрежа.

Една от веригите, например, съобщава, че всеки пети клиент в София използва каса на самообслужване, когато и двата вида каси са свободни. Веригата има стотици self-checkout каси, а автоматизираните зони постепенно се разширяват.

Това е ключът към бъдещето на професията. Машината не трябва да замени касиера изцяло, за да промени пазара. Достатъчно е да поеме една част от клиентите.

Един служител може да наблюдава няколко автоматични каси. Да помогне при проблем. Да отключи възрастово ограничена стока. Да провери плащане. Да се намеси, когато машината не разпознае продукт.

Така един човек започва да върши работа, за която вчера са били необходими няколко касиери.

В новия хипермаркет на друга верига в столичния район „Оборище“ клиентите разполагат с девет каси на самообслужване, както и със системата K-SCAN, която позволява самостоятелно сканиране на стоките по време на пазаруването.

Това не е експеримент. Това е инвестиция в нов модел на магазина. И тенденцията е ясна – самообслужването се разширява в големите търговски вериги, защото позволява на бизнеса да обслужва повече клиенти с по-малко хора на традиционната касова линия.

България все още има нужда от хора

Има и още един парадокс.

Българският пазар на труда изобщо не се намира в ситуация, в която работодателите могат лесно да заменят хората с машини.

Безработицата остава ниска, а търговията е сред секторите, в които постоянно се търсят служители. Големите вериги имат нужда от касиери, продавач-консултанти, служители в складовете и ръководители на екипи.

Това означава, че магазините имат нужда от хора сега.

И затова плащат. Но едновременно с това инвестират в технологии, защото знаят, че демографският проблем няма да се реши сам.

Точно това прави касиера една от най-интересните професии на българския пазар на труда. Работодателят иска човека, но инвестира в машина, защото не е сигурен, че след пет години ще може да намери достатъчно хора.

Касиерът няма да изчезне. Ще се промени

Истинската заплаха за професията не е един робот, който ще влезе в магазина и ще каже на последния касиер: „Свободен си“. Промяната ще бъде много по-тиха. Първо ще има една каса на самообслужване, после - 6, след това 10. Накрая един служител ще наблюдава цялата зона. Това е бъдещето, което вече наднича през вратата.