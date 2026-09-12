Невъзможна простотия на касиер в наш магазин изуми хората
Чака се наказанието от ръководството
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Чака се наказанието от ръководството
Касиерът подал фалшив сигнал, дължал много пари
Служителят от Благоевград залагал парите на хазарт Бивш касиер в банка в Благоевград отива на съд заради 400 хиляди лева, отклонени от сметки на клие...
София. Задържаните три жени по обвинението за присвояване на 206 млн. лв. от КТБ остават в ареста. Мерките им за неотклонение бяха потвърдени днес от ...
София. Осъдиха на пробация бившия главен счетоводител, присвоил над 100 хил. лв от Диспансера за психични заболявания във Велико Търново, предаде БНР....