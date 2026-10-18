Ники Кънчев се разгневи, мрежата завря и се изчерви от срам

Литературните познания на една дама истински вбесиха Ники Кънчев. Водещият на „Стани богат“ не скри раздразнението си, след като участничка се затрудни сериозно на въпрос от световната литература. Водещият дори я посъветва да се върне в училище и да наблегне на четенето, докато подстригва кучета.

На горещия стол седна Веселина Доробанова, която работи като грумър, или иначе казано - кучешки фризьор. Още при представянето й Кънчев се пошегува с необичайната професия и любопитно я попита кой се грижи за нейната прическа, предаде "Марица".

Усмивките обаче бързо отстъпиха място на напрежението, когато Веселина се изправи пред въпрос, свързан със световната литература.

„Кой автор пише прочут роман за велика любов, която се ражда по време на епидемия от заразна болест?“, гласеше питането, което се оказа истинско изпитание за участничката.

Веселина не успя да се ориентира и потърси спасение в жокера „Обади се на приятел“. За нейно съжаление човекът отсреща също не знаеше правилния отговор.

Това вече изкара Ники Кънчев от равновесие.

„Ядосах се!“, отсече водещият, без да крие разочарованието си.

Притисната от обстоятелствата, участничката реши да използва и жокера „50:50“. Така възможните отговори бяха сведени само до два - Иван Вазов и Габриел Гарсия Маркес.

Но дори тогава Веселина продължи да се колебае.

„Просветна ли ви?“, попита Кънчев, видимо учуден от затруднението й.

В желанието си да я насочи към верния отговор водещият подхвърли и допълнителна подсказка - въпросният роман е издаден много след смъртта на Иван Вазов.

Правилният отговор беше колумбийският писател Габриел Гарсия Маркес и прочутото му произведение „Любов по време на холера“.

Литературното изпитание обаче не приключи с въпроса. След края на играта Ники Кънчев реши да даде и житейски урок на участничката.

„Трябва да се върнете в училище и да почетете, докато подстригвате кучетата. Емоциите тук са на друго ниво. Трябва да се чете! Книгите са храна за нашите мозъци“, заяви категорично телевизионерът.

Въпреки затрудненията Веселина си тръгна от предаването с 300 евро. Кънчев обаче не пропусна да я изпрати с последна закачка - да отдели част от спечелената сума за книги.