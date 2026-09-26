Наш водещ на Стани богат в чужбина издаде голяма тайна

Водещият на полския "Стани богат" Хуберт Орбански даде интервю за Би Ти Ви. Телевизионната легенда има майка българка и част от детството му преминава у нас. На чудесен български език той разказа, че най-вече си спомня за случки в София и Търново. Разказа за фамилията му Лекарски.

Дядо му Крум Лекарски бил зам.-министър на отбраната след войната и бил състезател по конна езда. Надежда Лекарска била член на Олимпийския комитет. Орбански каза, че почти не практикува българския и според него говори архаичен език. Днес той поддържа контакт само с малкото живи хора от фамилията. Младите не оставали в България, а заминавали зад граница.

Хуберт Орбански се съгласи, че на света има двама българи водещи на "Стани богат", макар за разлика от Ники Кънчев, той да има полски паспорт. Според него участниците напоследък знаят по-малко отпреди, но пак печелят много. Само в последните 4 сезона в Полша били раздадени около 10 млн злоти, което е около 2 млн евро.

По телефона се включи Ники Кънчев, който поздрави колегата си и му зададе въпрос, който според него, у нас би бил за 10 или за 20 000 евро. "Коя световноизвестна група е посветила песен за Полша, без Полша да присъства в текста?", гласеше той.

Без много да се замисля Хуберт Орбански позна, че това е Ю Ту.