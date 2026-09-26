Мъката свърши. Нов богаташ при Симона Пейчева

Бившата гимнастичка Симона Пейчева има нов партньор в живота в лицето на строителен предприемач от София. Новата връзка на грацията идва на фона на все още неразкритото от Министерството на вътрешните работи убийство на предишния ѝ приятел Владимир Янков, чието тяло бе открито овъглено след пожар в Банкя на 27 юли. Преди броени дни двойката се завърна от луксозна почивка в Гърция. Разследването около трагичната смърт на бизнесмена разкрива, че той е бил жестоко пребит от бандити, които впоследствие са запалили дома му, за да прикрият следите от престъплението.

Въпреки първоначалните съмнения на криминалистите и проведените разпити, Симона Пейчева категорично няма отношение към тежкото престъпление. Според нейните показания интимните им отношения с починалия милионер са приключили още през пролетта, след което двамата запазили приятелски контакти. Наложило се обаче тя да бъде обявена за национално издирване от прокуратурата в София, тъй като напуснала столицата с джипа си без разрешение, за да прибере своето дете от летен лагер в Созопол.

През годините известната спортистка е споделяла живота си с редица заможни мъже от бизнес средите. Преди връзката си с Владимир Янков тя е била обвързана със строителния предприемач Петко Петков, а преди него с едрия земеделски бизнесмен Йордан. Самата тя има и един официален брак с предприемача Горан Петров, от когото има син. Настоящият ѝ избор на нов спътник в живота отново е насочен към успешен строителен бос, което за пореден път доказва нейния вкус към влиятелни и финансово стабилни мъже, пише Уикенд.