Супер богаташ хвърли око на Никол Кидман
Засега холивудската дива тупка топката
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Засега холивудската дива тупка топката
Има в сметката си 55 млн.евро
И това е свързано с интернета в държавицата
Направи го набързо след развода си с друг такъв
Какво наказание дебни арестуваният милиардер
Ей така, за да си направя кефа
Не е за вярване как изглежда тази рок легенда
А тя не спирала да говори за него
Проверяват Илиян Филипов и двамата пловдивчани, които твърдят, че са бити от него
Явно има и други качества, освен артистичните
Режисьори изненадани и вбесени от този факт
В какво влага парите си естрадната легенда
Тя дори бледнее пред някои шефове на болници
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