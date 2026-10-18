Цените пак тръгнаха нагоре. Изненади при яйцата, сиренето и зеленчуците

Храните на едро в България продължават да поскъпват за четвърта поредна седмица, а най-силен натиск върху цените този път идва от зеленчуците. Тиквичките, зелената салата и картофите са сред продуктите с най-осезаемо увеличение, докато при плодовете тенденцията е предимно обратна. Нагоре вървят и цените на яйцата и захарта, но сиренето, кашкавалът и някои основни храни поевтиняват. Това показва последният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), според който индексът на тържищните цени се повишава с 0,51 на сто до 2,355 пункта.

Поскъпването продължава, но темпът му се забавя спрямо предходната седмица, когато индексът се увеличи с 0,82 на сто. От наблюдаваните в последния бюлетин продукти 19 са поскъпнали, а 13 са поевтинели. На годишна база тържищните цени са нараснали с 3,65 на сто, докато от началото на годината все още отчитат понижение от 1,46 на сто.

Тиквичките поведоха поскъпването

Най-драстично увеличение сред зеленчуците има при тиквичките. Само за седмица цената им скача с 11,62 на сто и достига 0,98 евро за килограм на едро.

Значително поскъпва и зелената салата - с 9,86 на сто, а картофите добавят 8,25 на сто към стойността си и вече се търгуват по 0,63 евро за килограм.

Сериозно движение нагоре се наблюдава и при зелените чушки, които поскъпват с 6,62 на сто до 1,16 евро за килограм. Червените чушки отбелязват минимално увеличение от 0,32 на сто и достигат 1,27 евро.

Зелето също е сред поскъпващите зеленчуци, като средната му цена се повишава с 4,38 на сто до 0,62 евро за килограм. Доматите добавят 0,44 на сто до 1,82 евро, а морковите - 0,32 на сто до 0,63 евро.

На този фон два зеленчука отчитат леко поевтиняване. Зрелият кромид лук понижава цената си с 0,7 на сто до 0,57 евро за килограм, а краставиците са по-евтини с 0,52 на сто и се продават на едро по 1,54 евро.

Добра новина при плодовете. Само един поскъпва

За разлика от зеленчуците, при плодовете преобладава поевтиняването. Единственият продукт от наблюдаваните в седмичния анализ, който отчита увеличение, са ябълките. Цената им се повишава с 0,73 на сто до 1,11 евро за килограм.

Най-сериозен спад има при лимоните, които поевтиняват с 4,79 на сто и вече се търгуват по 1,51 евро за килограм.

Гроздето също става по-достъпно, като цената му намалява с 2,14 на сто до 1,28 евро. При бананите понижението е по-слабо - с 0,54 на сто до 1,47 евро за килограм.

Яйцата поскъпват осезаемо, сиренето и кашкавалът поевтиняват

Разнопосочно движение се наблюдава при млечните продукти и останалите основни храни.

Най-сериозно увеличение в тази група има при яйцата размер М. Те поскъпват с 5,26 на сто и достигат средна цена от 0,20 евро за брой на едро.

По-скъпо става и киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента. Кофичка от 400 грама вече струва средно 0,75 евро, което представлява увеличение от 1,9 на сто.

Кравето масло в пакетче от 125 грама поскъпва с 1,16 на сто до 1,39 евро, а замразеното пилешко месо добавя 0,67 на сто и достига 3,58 евро за килограм.

Има обаче и благоприятна тенденция при два от най-важните млечни продукта. Кравето сирене поевтинява с 2,17 на сто до 6,04 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 1,33 на сто до 9,35 евро.

Лек спад от 0,17 на сто има и при прясното мляко, което се търгува средно по 1,21 евро за литър.

Захарта нагоре, оризът и лещата надолу

При останалите основни хранителни продукти най-съществено увеличение отчита захарта. Цената й се повишава с 3,45 на сто до 0,96 евро за килограм.

По-скъп е и зрелият фасул, който добавя 0,96 на сто и достига 2,11 евро за килограм. Брашното тип 500 поскъпва с 0,62 на сто до 0,65 евро, а олиото отчита минимално увеличение от 0,11 на сто до 1,75 евро за литър.

За сметка на това лещата поевтинява с 2,58 на сто до 1,96 евро за килограм. Оризът също отбелязва понижение от 1,7 на сто и вече струва средно 1,62 евро за килограм на едро.