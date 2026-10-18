Нова драма с "Хемус"! Местят магистралата

Нова драма с най-чаканата магистрала - "Хемус". Повече от половин век след началото на строителството държавата е изправена пред поредно препятствие. Част от трасето на лот 7 край село Камен, община Стражица, трябва да бъде преместена заради свлачищни процеси, които застрашават първоначално планираното направление. Агенция „Пътна инфраструктура“ предлага нов обход с дължина 9,5 километра, който ще премине северно от селото. Промяната означава нови проектни и административни процедури, докато конкретна дата за начало на строителството все още няма.

Най-притеснителното е, че проблемът не е установен наскоро. Още през август 2018 г. „Геозащита - Плевен“ е изготвила становище за нестабилните терени в района, а информация за свлачищните процеси е налична от години. Според документацията, първоначалният маршрут преминава през свлачищна зона в местността „Чешмедере“. Геоложките условия не позволяват магистралата просто да бъде преместена с няколко метра встрани, поради което се налага по-широк обход.

Новото предложение на АПИ е публикувано в Министерството на околната среда и водите на 12 октомври 2026 г. и засяга средния подучастък 7.2 на магистралата. Вместо предвиденото първоначално направление с дължина около 7,8 километра в проблемната зона се предлага нова отсечка от 9,5 километра. Така маршрутът се удължава с приблизително 1,7 километра, а на отделни места се измества с до 2,8 километра северно от стария коридор. Това са две различни величини - увеличението на дължината и разстоянието между двата проектни варианта.

Според инвестиционното предложение магистралата ще премине на приблизително 550 метра от жилищните сгради в Камен, без да навлиза в регулацията на селото. Предвиждат се два пътни възела - „Горски Сеновец“ и „Камен“, които ще осигуряват връзки със съществуващата пътна мрежа. Необходими ще бъдат и промени при пресичането на общински, републикански и селскостопански пътища. Проектантите трябва да предвидят съоръжения за преминаване на местния трафик, както и възможни реконструкции на електрическа и друга техническа инфраструктура.

Макар новият маршрут вече да е очертан, реалното строителство остава далеч. За променената отсечка все още няма изработен и одобрен подробен устройствен план - парцеларен план. Следват екологични съгласувания, приключване на проектните дейности, отчуждаване на необходимите имоти и издаване на разрешение за строеж. Всяка от тези процедури изисква време, а засега не е обявена окончателна стойност на променения проект.

Затрудненията по седмия лот могат да се отразят и на съседния осми участък от магистралата. През септември регионалният министър Иван Шишков предупреди, че препроектирането на лот 7 може да наложи изменения и в следващата отсечка. Затова МРРБ не предвижда строителството на лот 8 да започне преди окончателното изясняване на трасето на седмия. По тогавашните оценки реалната работа по тези участъци може да започне след година или година и половина, ако необходимите процедури приключат успешно.