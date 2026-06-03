Магистрали на концесия. Първите стъпки

Фирмите трябва да изпълнят дейностите по договорените цени

Строителните фирми, които са получили предварително финансиране за изграждането на автомагистрала "Хемус", трябва първо да завършат тези участъци. Това обяви тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във Варна, където взе участие в Националната конференция по транспортна инфраструктура IRF Global Summit, предава БТА. Форумът, проведени в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена", се фокусира върху възможностите за финансиране на пътната мрежа и внедряването на технологии с изкуствен интелект.

По думите на Иван Шишков строителните компании са длъжни да изпълнят поетите ангажименти по вече договорените цени за отсечките, за които държавата е превела аванси. Едва след приключването на тези дейности могат да започнат нови разговори за довършването на останалите части от аутобана. Той беше категоричен, че магистрала "Хемус" ще се изгражда изцяло с пари от държавния бюджет.

Концесии за ключови магистрали у нас

Като алтернатива за развитието на пътната мрежа в условията на ограничени държавни ресурси, регионалното министерство посочи привличането на частни инвеститори. Сред потенциалните обекти, които могат да бъдат отдадени на концесия, Иван Шишков изтъкна стратегическото трасе Русе – Маказа, както и автомагистрала "Черно море".

"Интерес към концесионни проекти има, тъй като България се намира на важен транспортен кръстопът" , подчерта тогава регионалният министър. Той допълни, че докато магистралата от Видин ще се финансира от бюджета, то тунелът под Петрохан и бъдещата магистрала "Рила" също могат да се реализират чрез концесионни договори.

Изкуствен интелект в проектирането на пътища

Внедряването на съвременни технологии в инфраструктурния сектор беше сред основните акценти на международния форум. Според Иван Шишков използването на алгоритми и изкуствен интелект може значително да ускори проектирането на нови трасета и да оптимизира търговските модели.

Технологиите биха могли да помогнат за вземането на най-ефективни решения при избора между изграждането на изцяло нова магистрала или разширяването на съществуващи пътища, какъвто е казусът с трасето Варна – Дуранкулак. По думите на бившия министър, страната има спешна нужда от ускорено наваксване на изоставането в пътния сектор, особено след приемането на България в Шенгенското пространство.

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