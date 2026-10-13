Обрат в информацията за драмата край Крапец! Поне четирима спасени

Нови подробности за двата тежки инцидента в Черно море съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Всичките 15 моряци от атакувания край Бяла кораб „Челси 3“ са спасени, като шестима от тях са получили наранявания, но няма тежко пострадали.

Междувременно броят на спасените от потъналия край Крапец кораб е достигнал най-малко четирима души, след като първоначално беше съобщено само за един оцелял.

Продължава изясняването на обстоятелствата около двата инцидента, които поставиха българските морски служби в повишена готовност.

Всички 15 моряци от „Челси 3“ са спасени

Според областния управител сигналът за атакувания кораб е получен около 2 часа през нощта. Плавателният съд е бил поразен от дронове на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла.

Българските спасителни екипи са реагирали незабавно, като евакуацията на моряците е извършена с катер на „Гранична полиция“. Около 7:30 часа спасените са пристигнали на Морска гара във Варна.

На борда са се намирали седем украински и осем азербайджански граждани. Петима от моряците са получили леки наранявания, а шестият е с леки изгаряния.

Морякът с изгаряния е транспортиран до Военноморската болница във Варна, докато останалите пострадали са насочени за медицински прегледи и лечение към МБАЛ „Света Анна“. Марио Смърков изрично подчерта, че няма тежко пострадали.

Разкриха откъде е идвал атакуваният кораб

Областният управител съобщи и важни подробности за маршрута на „Челси 3“. Плавателният съд е пътувал от Турция към Молдова, като към момента на атаката не е превозвал товар. Преди това корабът е транспортирал зърно от Украйна до Турция, където е разтоварил. След приключването на тази операция е поел по обратния маршрут. Въпреки нанесените поражения „Челси 3“ е останал на вода.

Смърков не се ангажира с конкретна оценка на щетите, тъй като предстои техническото състояние на плавателния съд да бъде изяснено. Особено важно е, че засега няма данни за изтичане на гориво или замърсяване на морската среда.

Поне четирима спасени от потъналия кораб край Крапец

Новата информация за втория инцидент дава повече надежда за съдбата на екипажа. По първоначални сведения плавателен съд е потънал в района на Крапец, северно от Варна. Част от моряците са успели да напуснат кораба и да се качат на спасителни плотове. В близост до тях се е намирал друг плавателен съд, който се е включил в спасителните действия.

Според последните данни, съобщени от областния управител, най-малко четирима души вече са спасени. Все още не е установено колко души общо са били на борда на потъналия кораб и дали има моряци в неизвестност. Няма и потвърдена информация за здравословното състояние на спасените.

Разследват двата инцидента

Марио Смърков уточни, че сведенията за случилото се край Крапец все още са непълни и предстои да бъдат допълнени.

Компетентните служби продължават работата по установяване на причините за инцидентите, нанесените щети и обстоятелствата около потъването на втория кораб.

Към момента няма официално потвърждение, че двата случая са свързани.

Най-важният резултат от действията на българските морски служби засега е успешното спасяване на целия екипаж на „Челси 3“, докато усилията за изясняване на съдбата на моряците край Крапец продължават.