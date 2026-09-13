Поредно зловещо откритие след потъването на ферибота край Кипър
241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
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241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
Трагедията е била напълно предотвратима, сочи доклад
Една невероятна история, с която е свързан и Артър Конан Дойл
Един часовник събра погледите на целия свят
Той си отиде при инцидент в края на месец август
Броят с уникалния разказ открит в стар гардероб
Италианските медии съобщиха ужасна новина
Суперяхта с 22 души на борда потъна край бреговете на Сицилия по време на силна буря
Корабът е собственост на Великобритания и бе атакуван от йеменските бунтовници миналия месец
Съобщението е на международно признатото правителство на Йемен
Яхтата е била пробита след сблъсък с неизвестен обект
Според ново проучване целият град е под натиск
За първи път пуснаха клип с най-високо качество
Корабокрушението станало на 300 километра югозападно от Хонконг
На борда е имало 43 души, 26 са в неизвестност
Вече подгони 10 за долар
Нямало как да потъне повече
Два спътника на Европейската космическа агенция (ЕКА) са регистрирали необратимо понижение на нивото на сушата в Холандия спрямо морското равнище. Да...
Лодка с мигранти е потънала край бреговете на Либия. Това съобщи Международната организация по миграцията.И уточни, че 84 мигранти се водят за изчезна...
Пътнически ферибот е потънал по западното крайбрежие на Мианмар. Загинали са най-малко 21 човека, а други 26 пътници се водят безследно изчезнали. 16...