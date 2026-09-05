Поредно зловещо откритие след потъването на ферибота край Кипър

Още едно тяло е извадено от морето край Кипър и броят на жертвите след потъването на пътническия катамаран Filo Jet достигна 13. Спасителните екипи продължават да издирват още 15 души, които остават в неизвестност, съобщи премиерът на признатата само от Анкара Севернокипърска турска република Юнал Юстел, цитиран от ТРТ Хабер. Информацията предава специално за БТА Нахиде Дениз. Морската трагедия вече се определя като най-тежката в историята на Северен Кипър.

Катамаранът потъна с 269 души на борда

Filo Jet се преобърна по обяд на 30 август в открито море. Корабът изпълнявал редовен курс между пристанище Кирения в Северен Кипър и Ташуджу в турската провинция Мерсин.

На борда са пътували 269 души. Катамаранът започнал да се пълни с вода, след което се преобърнал. При спасителната операция са извадени живи 241 души.

Първоначално властите съобщиха за осем загинали и 20 изчезнали. В следващите дни морето върна още тела и броят на жертвите постепенно нарасна до 13.

Още 15 души се издирват

Операцията по издирването не е прекратена. Спасителните екипи продължават да претърсват района за 15 души, за които все още няма информация.

Останките на Filo Jet вече са локализирани край бреговете на Кирения. Потъналият кораб се намира на дълбочина 554 метра, което допълнително усложнява работата по установяване на точните причини за катастрофата.

Министър беше отстранен, 14 души са задържани

Тежкият инцидент доведе и до политически последствия. Транспортният министър на Севернокипърската турска република Ерхан Аръкан беше отстранен от поста след трагедията.

Разследването продължава, като по случая са задържани общо 14 души. Властите трябва да установят как катамаранът се е наводнил, какво е довело до преобръщането му и дали са допуснати нарушения при експлоатацията и контрола на плавателния съд.