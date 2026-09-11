Всичко по темата Кипър

Поредно зловещо откритие след потъването на ферибота край Кипър
241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
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241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
Инцидентът е станал на 2 км от брега
В церемониите ще бъде включен първият турски самолетоносач TCG Anadolu
В момента язовирите в страната са пълни само до 39% от обема им
В много райони в петък бяха достигнати и надхвърлени 44 градуса
Получава нещо голямо