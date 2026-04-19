След ужаса със 7 удавени: Спасителите направиха нещо невиждано
Отчайваща прогноза за следващите дни на морето
Не скачайте във водата от високо, защото е студена и пука капиляри, а на дъното има стари железа и плочки, предупредиха морски спасители
На 5 септември 2009 г. в Охридското езеро се удавиха 15 български туристи
Трима български туристи издъхнаха по плажните ивици на южното Черноморие. Двама от тях са се удавили, а третият е получил инфаркт в морето. Първият ин...
Двама младежи са се удавили в района на Северния плаж в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Бургас. Около 11.07 часа в Районно управлени...
Издирва се и втория сирак потънал в реката във Велико Търново Намерено е едното дете, изчезнало във водите на река Янтра във Велико Търново, съобщи п...
Близо 700 мигранти се смята, че са се удавили при смъртоносно корабокрушение край бреговете на Либия през тази седмица, съобщи агенцията за бежанците...
Почти не минава ден без трагедии с удавени мигранти, сред които и деца, в Егейско море. А през последното денонощие даже бяха и две, след като лодки с...
Жена, кърмаче и малко момиче са се удавили при инцидент с лодка, станал недалеч от остров Лесбос, съобщи гръцкото министерство на морския флот, цитира...
Двама души са се удавили в Слънчев бряг и Ахелой, информират от ОД на МВР - Бургас. В същото време пък бивш полицейски шеф спаси младеж от удавяне на...
Риболовният траулер потъна край Камчатка Най-малко 55 души от екипажа на руски риболовен траулер загинаха, а 13 са в неизвестност, след като корабът...
Бургас. Двама туристи се удавиха само за един ден в морето. Инцидентите са станали край Ахелой и близо до Синеморец. И в двата случая летовниците са п...
Добрич. Прокуратурата в Добрич е образувала досъдебно производство във връзка със смъртта на мъжа, който загина при наводнението в града. Това съобщи...
Куала Лумпур. Корабокрушение е станало в Малакския проток в близост до западното крайбрежие на малазийския щат Селангор. Най-малко девет души са загин...
Плевен. Двама удавници бяха извадени от джип, който миналата нощ излетя от пътя и потъна във вир на старото корито на р. Вит. Жертвите са Георги Цолов...
Кучета и спасители продължават да търсят баща й и сина й Тялото на д-р Шерин Рамадан от Кърджали изплува в понеделник край язовира до хасковското с....
Глоба за всеки бабаит, който се хвърли в морето при червен флаг въвеждат спасителите по родното Черноморие. Това предлагат родните спасители, за да се...
Бургас. За по-малко от 24 часа трима мъже се удавиха в опасното августовско море. Нещастните случаи са в Царево, Бургас и Приморско. 57-годишният Сла...
Силистра. Намерени са телата на трите потънали момчета край силистренското село Черник. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра. Момчет...
Силистра. Водолази са извикани и издирват три момчета, потънали във водоем край силистренското село Черник. Сигналът за инцидента е даден тел. 112 в...