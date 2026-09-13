Поредно зловещо откритие след потъването на ферибота край Кипър
241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
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241 души бяха спасени след преобръщането на катамарана, а разследването вече доведе до 14 ареста
По последни официални данни загиналите вече са най-малко 1450 души
Привличат внимание така
В момента други хора не се издирват
Преобърна се лодка
Изказа признателност и към всички институции, благодарение на чиито усилия уникалните археологически ценности се завърнаха в България
Намериха ги зад скали в района на връх Селимица
Посетителите му се зарадваха много
Параходство БМФ изразява специална благодарност на Командването на ВМФ на Република Индия
Информация на МВР
Вече са на безопасно място
Тепърва предстои да бъдат оценени щетите
Спасителите се „надпреварват с времето“, за да спасят колкото се може повече пострадали
Награждават полицаите, които ги спасиха от трафик
Всички са във великотърновска област
Благодарение на взетите мерки в 11 държави
В част от клубовете са намерени 250 000 фалшиви евро, наркотици, фалшиви документи и много оръжие
След наставления от спасителите, туристите сами намерили пътя
Младо семейство с дете остана без къща след пожар тази нощ в шуменското село Янково, община Смядово
Сред тях има бременни и деца