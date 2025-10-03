Два живота са спасени от водния ад на Елените!

Дойде и една много добра новина от водния апоколипсис, залял нашето Черноморие.

Спасено е възрастното семейство, отнесено с колата им в морето. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов, който отиде на мястото на бедствието тази вечер. Няма хора, които да се издирват. Водолази са проверили всички коли, отнесени в морето в района на най-голямото бедствие - ваканционното селище Елените и Свети Влас.

Трагичната равносметка до момента обаче е три жертви на стихията, която буквално удави Южното Черноморие, но най-тежко удари именно ваканционно селище Елените - там хората бяха залети от двуметрова вълна.

"В неизвестност няма хора. Имало е бедстващо семейство в района на Елените, но то е било спасено.Семейството е било в автомобил..

. Хората са реагирали бързо на подадения сигнал", заяви министърът.

