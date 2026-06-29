Чудо във Венецуела: Спасиха две 11-годишни момчета

Нови истории за чудодейни спасения вдъхват надежда на Венецуела, дни след като две мощни земетресения разтърсиха страната. Временният президент Делси Родригес съобщи, че през уикенда живи изпод руините са били извадени още 33 души, сред които и две 11-годишни момчета, спасени при отделни операции в неделя.

Въпреки това надеждите за откриване на още оцелели намаляват с всеки изминал час. Десетки хиляди души продължават да се водят в неизвестност, а спасителите навлизат в критичния период след бедствието.

По последни официални данни загиналите вече са най-малко 1450 души. Родригес определи случилото се като „най-жестокото природно бедствие в историята на Венецуела“.

Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха страната в сряда с интервал от едва 39 секунди, като срутиха близо 800 сгради и затрупаха хиляди хора.

Семейства копаят с голи ръце

В най-засегнатите райони близки на изчезналите продължават сами да разчистват развалините, често с голи ръце.

Някои разказват пред BBC, че чуват гласове под бетонните плочи, но не могат да ги достигнат без тежка техника.

Макар да са изминали повече от 72 часа – периодът, който специалистите смятат за най-критичен за откриване на оцелели, спасителните екипи не губят надежда.

Постоянният координатор на ООН във Венецуела Джанлука Рампола заяви, че все още е възможно да бъдат открити живи хора, особено ако са имали достъп до вода и храна.

Шест часа, за да бъде спасен Моисес

Една от най-емоционалните спасителни операции е тази на 11-годишния Моисес.

Колумбийската Национална служба за управление на риска от бедствия съобщи, че момчето е било затрупано под около три метра бетонни отломки, а спасителите са работили повече от шест часа, за да достигнат до него.

Според информация на Reuters спасител е съобщил по радиостанцията, че момчето е било открито до майка си и сестра си, които не са оцелели.

Само няколко часа по-късно Делси Родригес публикува видео от спасяването на друго 11-годишно момче в град Карабаледа.

„В тези часове всеки спасен живот е надежда за Венецуела“, написа тя.

Международни екипи се включиха в спасителните операции

В Карабаледа френски и американски спасители успяха да извадят живи баща и неговия син тийнейджър изпод руините.

Крайбрежният район Ла Гуайра остава най-тежко засегнатото място след бедствието.

Пожарникар, участвал в спасителните операции, заяви пред BBC, че десетки сгради все още не са претърсени.

„Няма достатъчно хора. Много е вероятно под развалините все още да има затрупани живи хора“, каза той.

„Загубих осем свои близки“

В квартал Катия Ла Мар хората продължават сами да разчистват останките от жилищните блокове.

Жителят Уилбер разказва, че е загубил осем свои роднини, а петима от тях все още се намират под развалините.

По думите му държавата вместо да помага, е затруднила спасителните действия.

„Вчера чакахме от шест сутринта до четири следобед, за да получим специално разрешение да стигнем дотук. Загубихме ценни часове“, разказва той.

Хиляди нощуват на открито

След стотиците вторични трусове много жители отказват да се върнат в домовете си.

Хиляди хора спят в автомобилите си или са изградили временни лагери около летището и голф игрището в Карабаледа, което вече е превърнато в импровизирана болница и център за раздаване на хуманитарна помощ.

В района продължават да пристигат международни спасителни екипи от Мексико, Испания, Катар, САЩ и Великобритания.

По данни на ООН в спасителните операции участват 39 международни екипа, близо 2000 спасители, 111 специално обучени кучета, медицински специалисти и миниатюрни дронове, които помагат за откриването на хора под разрушените сгради.

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