Тревожна прогноза: Ударите с дронове край България ще продължат

България трябва да демонстрира сила и решителност след поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море, вместо да се ограничава единствено с дипломатически разговори. Това заяви капитан I ранг от резерва Васил Данов пред Нова телевизия. Бившият морски офицер изрази мнение, че зад нападенията най-вероятно стои Русия, но официално потвърждение за произхода на дроновете все още няма. Според него българските Военноморски сили би трябвало да разполагат с подробна информация за атаката край Бяла благодарение на модерната система за брегово наблюдение ЕКРАН.

Време е България да покаже решителност

Морският офицер настоя за по-категорична държавна реакция на нападенията, които поставят под въпрос сигурността на търговското корабоплаване в близост до българското крайбрежие. „Редно е да се покажат тук мускули, да се покаже сила, да се покаже решителност“, заяви той.

Според Данов дипломатическите разговори само с Москва няма да бъдат достатъчни. Той предложи Министерството на външните работи да извика както руския, така и украинския посланик и да представи официална нота във връзка със случилото се.

Експертът изрази убеждението си, че нападението е продължение на руските действия срещу украинските пристанища и корабите, които превозват товари от и за Украйна.

Българската система ЕКРАН може да разполага с важни данни

Капитан Данов обърна специално внимание на факта, че ударът е нанесен в прилежащата зона на България. Той обясни, че този район попада в операционната зона на българските Военноморски сили и се наблюдава от бреговата система ЕКРАН, разработена с американско съдействие.

Според него благодарение на тези технически възможности военните вероятно разполагат с подробна информация за движението на поразения кораб и точното място на нападението.

Данов уточни и важно разграничение - задължението на България да осигурява защита на чужди търговски кораби не е еднакво в териториалните води и извън тях. Териториалното море се простира до 12 морски мили от брега, докато новият удар е регистриран по-далеч. Това не отменя задълженията за оказване на помощ на бедстващи моряци.

Подобни инциденти ще продължат

Данов прогнозира, че опасността за търговското корабоплаване край България няма да изчезне скоро. По думите му от месеци кораби, свързани с украинската търговия, използват маршрути покрай румънското и българското крайбрежие, защото ги смятат за по-безопасни.

Последните нападения обаче показват, че близостта до бреговете на държави от НАТО сама по себе си не гарантира сигурност.

Затова бившият морски офицер настоя България да развива собствените си отбранителни способности, включително системите за наблюдение и противодействие на въздушни заплахи.

Той подчерта, че страната ни не бива единствено да разчита на сигурността, осигурявана от съюзниците, а трябва сама да инвестира в защитата на своята територия и териториално море.

Предупреждението му идва в момент на изключително напрежение, след като премиерът Румен Радев обяви нови атаки срещу кораби край Бяла и Крапец. България вече поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за установяване на извършителите, а министър-председателят съобщи, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова.