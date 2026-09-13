Отиде си уважаван офицер
В началото на тази година Пламен Градинаров празнува златна сватба със своята съпруга
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В началото на тази година Пламен Градинаров празнува златна сватба със своята съпруга
Пострада и съпругата му
За такова световно събитие са необходими сериозни мерки за сигурност
Говори министър Тагарев
Подполковникът празнувал 50-годишния си юбилей
Бивш офицер в МВР спечели националния поетичен конкурс „Любовта...", организиран от Младежкия дом във Враца. 53-годишният Николай Дялков е родом от То...