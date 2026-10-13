Втори кораб ударен край Крапец! Радев вика руския посланик и разговаря с НАТО

Нова тежка ескалация в Черно море предизвика извънредни действия на българското правителство. Премиерът Румен Радев обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, след като три въздушни дрона поразиха търговския кораб „Челси 3“ край Бяла, а малко по-късно беше получена информация за друг атакуван кораб, потънал на 17 морски мили източно от Крапец.

Българските спасителни екипи успяха да евакуират всичките 15 моряци от „Челси 3“, петима от които са получили леки наранявания, а от потъналия край Крапец плавателен съд засега е съобщено за един спасен човек. Радев определи поредните нападения като абсолютно недопустими и обяви, че предстои да разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Радев: Резултатът от атаките е в полза на Русия

Министър-председателят подчерта, че към момента България не разполага с достатъчно солидни доказателства, за да обвини конкретна държава за ударите срещу търговските кораби.

Според него обаче логиката на събитията показва, че резултатът от нападенията е в полза на Руската федерация.

Именно поради това Радев обяви намерението си да извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова.

Премиерът настоя, че страната ни трябва да установи безспорно произхода на дроновете, преди да предприеме последващи действия срещу евентуалните извършители.

Три дрона ударили „Челси 3“. България спаси целия екипаж

Сигналът за бедстващия кораб е получен в 01:30 часа през нощта. Плавателният съд се е намирал на 18 морски мили източно от Бяла, когато според сведенията на екипажа е бил поразен от три въздушни дрона по палубата и борда.

Морският спасителен център във Варна реагирал незабавно, а българските аварийно-спасителни средства били задействани.

Екип на „Гранична полиция“ успял да спаси всичките 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани.

„Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и според информацията на премиера е украинска собственост.

Спасените моряци са транспортирани до пристанище Варна, където на петима от тях е оказана медицинска помощ за леки наранявания.

Нов тревожен сигнал - кораб потъна край Крапец

Докато правителството обсъждало ситуацията на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, постъпила информация за още един тежък инцидент. Друг кораб бил поразен на около 17 морски мили източно от Крапец и потънал.

По първоначалните данни е спасен един член на екипажа. Все още няма подробна информация за броя на останалите моряци, обстоятелствата около атаката и съдбата на евентуално изчезнали хора.

Това е поредният тревожен инцидент, след като миналата седмица два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона. Тогава единият потъна, а другият беше обхванат от пожар.

България търси спешна помощ от НАТО

Радев съобщи, че постоянните представители на България в НАТО и Европейския съюз вече са уведомени за новите нападения. Премиерът ще разговаря с Марк Рюте, като страната ни продължава да настоява за съюзническа подкрепа при разследването на атаките.

Сред приоритетите са анализ на наличните доказателства, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство.

Правителството ще търси и допълнителна помощ за укрепване на способностите на България да реагира при подобни инциденти в непосредствена близост до териториалните й води.

Още вчера Радев изпрати писма до ръководството на Европейския съюз и НАТО с искане за техническа помощ, включително анализ на сателитни данни, свързани с предишните нападения.

Новите два инцидента допълнително засилват необходимостта от спешна международна координация за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване в Черно море.