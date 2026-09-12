Морето край Крапец взе 3 жертви
Неохраняемият плаж е един от най-красивите на българското Черноморие
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Неохраняемият плаж е един от най-красивите на българското Черноморие
Военните го унищожиха, защото имало висока вероятност да съдържа взривно вещество
Наблизо е Дуранкулашкото езеро, обитавано от първото уседнало земеделско население на Европа
В близост се намира неолитно селище, обитавано от първото уседнало земеделско население
След проверка на морски плаж „Крапец-север“ министерството на туризма е сезирало МВР
Жена е загинала, след като микробус е катастрофирал на главен път І-9. Това съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента е подаден в петък в 7.20 часа...
Съпрузи в развод втрещиха шабленското село Крапец в неделя следобед, като дори се стигнало до стрелба заради имот. От Областната дирекция на полицията...
Добрич. Докато съм бил премиер, никога не съм делял кметовете по партийна принадлежност. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като направи п...