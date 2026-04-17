Отново боен дрон на български бряг!

За втори пореден ден дрон изплува на българския бряг, този път в района на плажа на село Крапец, Община Шабла.

В четвъртък безпилотен летателен апарат беше изхвърлен от морето край Ахтопол.

Специализиран екип от Военноморска база - Варна изпълни задача по разузнаване и унищожаване на дрона.

По данни на Министерството на отбраната, дронът е бил с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Затова се е наложило да бъде унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност, предава bTV.

Дрон изплува вчера на брега край Ахтопол - в района на къмпинг „Делфин". Летателният апарат е транспортиран във Военноморската база в Бургас от специализиран екип. Не е ясен произходът му и как се е озовал на наша територия. "Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС“, казаха от Министерството на отбраната.

От там допълват, че извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като дрон, който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com