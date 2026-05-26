108-ият Ден на независимостта на Азербайджан беше отбелязан тържествено в София

108-ият Ден на независимостта на Република Азербайджан беше отбелязан с официален прием в София под патронажа на извънредния и пълномощен посланик на Азербайджан в България Н. Пр. г-н Елмар Маммадов и съпругата му Гюнай Ахундова-Мамедова.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник Александър Пулев – заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на туризма Илин Димитров, посланици, представители на дипломатическия корпус, народни представители и обществени личности.

В приветственото си слово посланикът на Азербайджан подчерта значимостта на историческата дата:

„За мен е голяма чест да Ви приветствам тази вечер по случай Деня на независимостта на Република Азербайджан. Днес отбелязваме 108-ата годишнина от създаването на светската Демократична република Азербайджан – първата парламентарна демокрация в мюсюлманския свят, която успява да изгради ефективни държавни институции и да защитава правата на своите граждани, включително като предоставя на жените правото да гласуват и да заемат обществени длъжности преди редица европейски държави.“

Той припомни, че макар и съществувала за кратко, Демократичната република въплъщава идеалите за независимост, суверенитет и демократично управление, които остават живи в националното съзнание до възстановяването на независимостта на Азербайджан през 1991 година.

Посланик Мамедов отбеляза още, че първите години след възстановяването на независимостта са били белязани от политическа нестабилност, икономически трудности и последствията от военната агресия срещу Азербайджан.

„Именно в този критичен момент, през 1993 година, народът на Азербайджан се обръща към националния лидер Хейдар Алиев, който поставя основите на стратегическото развитие на съвременен Азербайджан“, заяви той.

По думите му, стъпвайки върху това наследство, президентът Илхам Алиев е възстановил суверенитета и териториалната цялост на страната, с което е бил сложен край на почти тридесетгодишната окупация на част от територията на Азербайджан.

По време на събитието бе подчертано и значението на двустранното сътрудничество между България и Азербайджан. Заместник министър-председателят Пулев акцентира върху важността на партньорството между двете страни и перспективите за развитие на отношенията в различни сфери от взаимен интерес.





