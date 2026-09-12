Уникални музеи спечелиха награда
Този на котвата няма аналог в Европа
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Този на котвата няма аналог в Европа
Виждаме сламката в окото на другия, не гредата в своето
Военните го унищожиха, защото имало висока вероятност да съдържа взривно вещество
Осигурена бе храна на бедстващите моряци
Направиха първа проверка на плавателния съд
Военноморските сили е задействан в рамките на плана за търсене и спасяване
Скумрията примерно ще стане 15 лв. на килограм, прогнозират на пазара в Бургас
Смята се, че той е бил изграден някъде през XII–XIII век
Момчето се хвърля сред вълните да спасява живот
Забележителности за Странджанския край са Каменната църква и частната етнографска сбирка
Местни жители търсят спешна намеса на институциите
Съоръжението пропадна вследствие на проливните дъждове
Очаква се още 48 часа, или два дни, морето да бъде неподходящо за къпане, каза д-р Емил Гачев
Пропадна и алтернативният път
За пореден инцидент съобщиха от ОДМВР - Бургас
Жълт код за опасно време
Започнал е да приближава брега, но изведнъж вятърът го обърнал рязко
За труса съобщават от БАН
Каменната тесличка се пази в Музея на котвата
На Черешова задушница от водите изплува старото разпятие на Царево