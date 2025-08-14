Героизъм и фатален край в Ахтопол! Градът скърби

Рядко виждан героизъм на морето, завършил с голяма драма. Мелтемът взе още една жертва – 54-годишният Деян Илийчев Динев от София загина трагично в опит да спаси непозната жена край Ахтопол.

Тежката драма се е разиграла в следобедните часове днес, когато бурното море до скалите на южния плаж е погълнало момиче. Секунди след това, без да се замисли, към нея се втурва мъж, решен да я извади от стихията, пише Флагман.

Свидетели на трагедията разказват, че вълните са били високи и безпощадни. Момичето е било изтеглено с джет на брега – в последния момент. Но спасителят ѝ Деян е потънал в морето и не е изплувал. След няколкочасово издирване, тялото му е било изхвърлено от водата, недалеч от мястото на инцидента.

Идентификацията е в ход, но всичко сочи, че става дума за софиянеца Деян Илийчев Динев, човек, проявил неописуема смелост и себеотрицание, напълно непознат на спасеното момиче.

Трагедията потресе местните. Ахтопол мълчи в скръб, а морските хора отново напомнят: мелтемът е жесток враг, морето – коварно и смъртоносно.

„Много пъти сме предупреждавали. Вълните са къси, чупещи се, връщат те обратно. Дори и добър плувец не може да излезе от тях. Това не е игра! Това е битка с природата. И често я губим“, казва местен рибар, станал неволен свидетел на драмата.

Спасители, рибари, жители на Ахтопол – всички призовават към здрав разум и отговорност. Бурното море не прощава. Мелтемът не прощава.

