Столичани от 20 района на София излизат днес на протест срещу продължаващия кошмар с липсата на парно и топла вода. Недоволните граждани подготвят петчасова блокада на възловото кръстовище на "Орлов мост" между 17 и 22 часа, съобщава БНР. Към тях ще се присъединят и студентите, принудени да посрещат зимата в студени общежития, да топлят вода в електрически кани и да плащат повече за ток. На фона на растящото обществено недоволство столичният кмет Васил Терзиев обяви създаването на кризисен щаб, но така и не се ангажира с конкретен срок за възстановяването на нормалното топлоподаване.

Близо 500 аварии в началото на зимата

Мащабът на кризата се вижда от официалните данни на самата Столична община. Броят на авариите по топлопреносната мрежа е скочил от 118 през същия период на миналата година до около 500 сега. Над 200 служители на "Топлофикация София" и повече от 15 екипа с тежка механизация са мобилизирани за ремонтните дейности.

Само през последната седмица и половина са отстранени над 50 аварии, но през същия период са възникнали повече от 20 нови пробива. Близо десет столични района продължават да имат сериозни проблеми с отоплението и топлата вода. Особено тежко е положението в зоната, обслужвана от ТЕЦ "София Изток", където недостатъчното налягане в мрежата възпрепятства нормалното топлоснабдяване.

Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров призна, че трайното решение изисква ускорена подмяна на амортизираните тръби. По думите му в момента проблемите засягат около 2% от потребителите на дружеството.

Студентите мръзнат, институциите заседават

Близо 90% от общежитията в Студентски град са без парно и топла вода или страдат от периодични прекъсвания на услугата. Пред БНТ младежите разказаха, че проблемите продължават от години, а подадените жалби не са довели до трайно подобрение. Сега студентите очакват и значително по-високи сметки за електроенергия заради използването на електрически печки, кани и бързовари.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков изрази разочарованието си от вчерашната среща между институциите. Той посочи, че тази сутрин температурата е била минус 2 градуса, а студентите все още нямат конкретен отговор кога ще получат нормални условия за живот.

Вместо незабавно решение за общежитията институциите договориха координиране на графиците на учебните занятия и ваканциите, за да бъдат ограничени затрудненията за студентите. Предвижда се и изграждане на нова топлопроводна връзка по бул. "Копенхаген", която да подобри налягането в мрежата в "Младост" и Студентски град.

Терзиев иска пари от държавата

Столичният кмет заяви, че техническите проблеми на топлопреносната мрежа няма да бъдат решени чрез протести или оставки. Според него настоящата криза е резултат от недостатъчните инвестиции през последните десетилетия, а за преодоляването й са необходими допълнителни финансови средства, техника и работници.

Терзиев настоя държавата да уреди задълженията си към "Топлофикация София", произтичащи от съдебни дела срещу решения на КЕВР. По данни на дружеството става дума за около 140 млн. евро по дела с влезли в сила съдебни решения и още 60 млн. евро по висящи производства.

Междувременно ремонтите по пет основни трасета продължават. Според обявения от общината график възстановяването на топлоподаването по колектора в "Дружба" се очаква в началото на следващата седмица, а последните два от тези ремонти трябва да приключат съответно до 5 и 10 декември.

КЗП готви съдебен удар срещу "Топлофикация"

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова обяви тази сутрин готовност за завеждане на колективен иск срещу столичното дружество. Тя настоява във фактурите за ноември да бъдат начислени неустойки в полза на потребителите за всеки ден, през който са били оставени без отопление.

Манолова посочи, че в София има сгради без топла вода още от август, и призова КЕВР да провери изпълнението на лицензионните задължения на дружеството. Тя поиска представители на общината, регулатора и ръководството на "Топлофикация" да се срещнат лично с протестиращите граждани.

Омбудсманът Велислава Делчева също съобщи пред БНТ за нови жалби от столичани, чието отопление периодично се прекъсва без предварително предупреждение. Тя припомни, че още през януари 2025 г. КЕВР е задължила "Топлофикация София" да изплати компенсации на потребители. Дружеството обаче е обжалвало решението и съдебно произнасяне по казуса все още няма.