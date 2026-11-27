Ново ключово заседание по делото срещу Ива Михайлова предстои днес в Основния съд в Кочани. Докато момичето с българско гражданство продължава лечението си в България, прокуратурата в Северна Македония се готви да разпита експертите, чиито заключения поставят под сериозно съмнение обвинението срещу нея. Според две технически експертизи именно другият автомобил е навлязъл в платното на Ива и е предизвикал катастрофата. За развитието на случая съобщава БНТ.

Доказателствата, които могат да обърнат делото

Представените на заседанието на 9 ноември експертизи възстановяват механизма на тежкия пътен инцидент. Един от специалистите е Винко Гаица, който има зад гърба си над 6000 експертизи. Той обръща особено внимание на разликата в теглото на двата автомобила и на факта, че основните следи от сблъсъка се намират в лентата, по която се е движила Ива.

Според едно от експертните заключения възможна причина за катастрофата е спрял полицейски патрул, заради който насрещният автомобил е променил траекторията си. Адвокатът на Михайлова Насер Рауфи посочва и разминавания между действителното местоположение на следите върху пътната настилка и описаното в експертизата на обвинението. Именно след представянето на тези обстоятелства прокурорът поиска допълнително време, за да се запознае с новите заключения.

Съдът отказва да чуе Ива онлайн

Въпреки представените медицински документи магистратите в Кочани на два пъти отхвърлиха молбите на Михайлова да се включи в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка. Прокуратурата поддържа тезата, че момичето е напуснало Северна Македония, за да избегне наказателна отговорност. Защитата категорично оспорва това твърдение, като подчертава, че срещу Ива няма издадена заповед за издирване и единствената причина за заминаването й е необходимостта от лечение.

По информация на адвоката й Николай Димитров след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация момичето отново е било прието в болница. Лекарите трябва да преценят каква медицинска интервенция е необходима заради уврежданията на гръбначния й стълб.

Ива иска единствено да се възстанови

Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук в България. На 15 ноември самата Михайлова отхвърли появилите се твърдения за оказван върху нея натиск от българска страна. Тя благодари на хората за съпричастността, като подчерта, че в България е получила помощ, грижа и подкрепа. Същия ден ДАНС също категорично отрече нейни служители да са оказвали въздействие върху момичето.

Ива заяви, че не желае да бъде въвличана в политически противопоставяния. Най-голямото й желание в момента е да се възстанови напълно и отново да може да стъпва нормално на краката си. Тя помоли да бъде оставена да се лекува спокойно.