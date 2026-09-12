Готови са две ключови експертизи по аферата "Петрохан"
Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура
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Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура
Завършени са 62 експертизи по случая
За да има качествено правосъдие безспорно трябва да има и качествени експертизи, категоричен е обвинител № 1
По думите на Сарафов някои експертизи не се бавят просто с месеци или година, а с няколко години
Тежки съчетани травми с различна степен на изразеност, несъвместими с живота. Това е причината за смъртта на тримата загинали при катастрофата в тунел...
Експертизите на загиналите излизат днес „Категорично имаше разлята течност на пътя, кафеникава. Аз не знам дали това е нафта, масло, нито кога и по к...
София. Готови са ДНК експертизите от открития биологичен материал на 15-те загинали при взрива във фабриката в Горни Лом. Те по безспорен начин доказв...
Цветанов благодари на гръцкия си колега за съдействието при ареста