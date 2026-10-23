Побой, счупена челюст и оправдателна присъда. Нов скандал между София и Скопие

Съдебно решение в Северна Македония предизвика остра реакция в България, след като Основният съд в Охрид оправда двамата обвинени за жестокия побой над македонския българин Християн Пендиков. Борче Ангелов и Илия Спасески, осъдени през 2025 г. на по осем месеца ефективен затвор, вече са оправдани, при това без събиране на нови доказателства.

Българското Министерство на външните работи обвини съдебната система на съседната държава, че оставя престъпленията от омраза без последствия. Самият Пендиков определи решението като срамно и предупреди, че то изпраща опасно послание към всички българи в Северна Македония.

Съдията преобърна собствената си присъда

Делото беше върнато за повторно разглеждане от Апелативния съд в Битоля след обжалване както от прокуратурата, така и от защитата на подсъдимите. При новото разглеждане съдебният състав стигна до противоположен резултат.

Първоначално Ангелов и Спасески бяха признати за виновни за причиняване на тежка телесна повреда. Сега съдът прие, че не е доказано двамата да са извършили престъплението, за което са обвинени, нито че нападението е било мотивирано от етническа омраза.

Особено остри реакции предизвика фактът, че решението е постановено от същия съдия, който през 2025 г. произнесе осъдителните присъди. Новото заседание продължи около два часа и половина, без да бъдат представени допълнителни доказателства. Подробните писмени мотиви предстои да бъдат изложени.

„Не те ли е срам да се пишеш българин?“

Побоят е извършен на 19 януари 2023 г. пред заведение в Охрид. Тогава Пендиков е секретар на българското сдружение „Цар Борис Трети“, впоследствие заличено от регистрите в Северна Македония.

Според показанията на пострадалия, цитирани от БНР, нападението започнало с удар по главата и думите „Не те ли е срам да се пишеш българин?“. Пендиков свидетелствал и за други реплики, свързани с българското му самосъзнание.

По време на процеса са представени записи от охранителни камери, на които се вижда как двама мъже бият и ритат Пендиков. Подсъдимите не признават вина.

Пострадалият получава два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба. Българската държава организира транспортирането и лечението му във Военномедицинската академия в София.

Срамно и позорно

След оправдателната присъда Християн Пендиков не скри възмущението си. „Срамувам се от тази присъда“, заяви той пред БНТ и определи решението като послание за безнаказаност на насилието срещу българи.

Пред бТВ пострадалият разказа, че последиците от нападението продължават и до днес. „Не напълно“, отговори той на въпроса дали се е възстановил, като допълни: „Имам метали по себе си.“

По думите му семейството му продължава да бъде подлагано на заплахи и натиск да напусне Северна Македония.

Адвокатът му Стефан Камишевски също отхвърли изводите на съда. Според защитата етническият мотив е безспорен, а в процеса не са се появили факти, които да сочат друга причина за нападението.

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Българското външно министерство излезе с необичайно остра официална позиция. Според ведомството решението оставя без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и показва проблемите на Северна Македония с европейската интеграция.

„Недопустимо е по-нататъшното утвърждаване на чувството за безнаказаност“, заяви МВнР, като припомни, че европейският компромис от 2022 г. изрично постави въпроса за правата на българите.

Българската дипломация потвърди, че ще продължи да подкрепя Пендиков и българската общност в съседната държава.

Депутати поискаха намесата на Европа

Български народни представители от няколко политически сили присъстваха в съдебната зала в Охрид и определиха решението като скандално.

Стоян Тричков от „Прогресивна България“ заяви пред БНР, че подобни решения не доказват наличието на справедливо правосъдие в страна, която се стреми към членство в ЕС. Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС изрази тревога, че случаят изпраща сигнал за липса на защита срещу етнически мотивирано насилие.

Ангел Янчев от „Възраждане“ настоя българското правителство да постави въпроса пред Европейската комисия и Европейския парламент.

Оправдателната присъда не е окончателна. Според адвоката на Пендиков следващата стъпка зависи от прокуратурата в Северна Македония, която може да протестира решението пред по-горната съдебна инстанция.