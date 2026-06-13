Илинденско–Преображенското въстание – песен на огъня и свободата
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
Следете всички новини, анализи и коментари за Битоля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
Делото, което продължи повече от 3 години, е следено отблизо от българската държава
Говори премиерът Главчев
Докладът от проверката е изпратен до Инспектората на Министерство на правосъдието
РСМ е приела репресивно законодателство само заради македонските българи
Заради затварянето на българския клуб в Битоля
На 4 юни бе направен опит за палеж на центъра, в резултат на който изгоря входната врата
Дядо му бил убит от български фашистки
Ламбе Алабаковски е обвинен, че с действията си е "създал обща опасност"
Лидерът на „Има такъв народ” с коментар във Фейсбук
Оказал се поп певец
Бъдещето на региона не трябва да става заложник на опитите за дестабилизация от злонамерени маргинални групи, посочи Кирил Петков
Тя е дадена на временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София Владимир Кръстевски
От видеокамерите става ясно, че деянието е извършено хладнокръвно и по светло
Културният център „Иван Михайлов” в Битоля е бил подпален рано тази сутрин
За това съобщи Джамбазки, иска реакция
Спорът между България и Македония е политически, а не исторически, защото в историята ясно е записано, че Гоце Делчев е българин, заяви Красимир Карак...