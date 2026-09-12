Извънредни новини за биячите на шефа на полицията в Русе
Един от младежите е с две обвинения
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Един от младежите е с две обвинения
Какво решение взеха съдиите
Нападна и демагогстващите политици
Окръжният съд в Русе остави в ареста 19-годишния Виктор Иванов
Затвор от 5 до 15 години може да получат агресивните младежи
Оказа се, че двете групи са се познавали
Сред тях има и арестуван за кражби
Близнаците боксьори остават под домашен арест с гривни за наблюдение
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване
Трима младежи са били задържани за побоя над 14-годишно дете
Единият твърди, че някакъв човек му предложил 400-500 лв. да прави провокации
Георги и Никола Асенови и Бисер Боксьора са избягали от местопрестъплението с автомобил
Това е становището на специализираната прокуратура
Напрежение в селото няма, но хората смятат, че присъдите са поощрение за още престъпления
Очаква се те да бъдат освободени днес след като съдът им постанови условни присъди
Обвиняемите Асен П. и Борис П. (като непълнолетен) са признати за виновни
Обвинените в опит за убийство по хулигански подбуди в Раднево - Калчо Иванов, Динко Асенов, Антон Иванов и Стефан Калчев Иванов, остават в ареста. Тов...
Прокуратурата в Стара Загора поиска постоянна мярка „задържане под стража" за биячите от Раднево. 23-годишният Динко А., 39-годишният Калчо И., 21-год...
Черният крайслер, от който изскочиха хората на Ториното и пребиха шофьора Васко Наумов на Околовръстното, се продава. Това става ясно от обява в сайта...
Боят на столичния булевард "Черни връх" е елементарен инцидент, при който две лица са се спречкали след катастрофа. Това заяви пред Нова тв Павел Черн...