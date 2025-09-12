Изненада с единия от биячите в Русе!

Апелативният съд във Велико Търново промени мярката за неотклонение на Жулиен Кязъмов – един от обвиняемите за побоя над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Вместо в ареста, Кязъмов вече ще бъде под домашен арест, решиха магистратите, пише anons.bg.

В хода на заседанието адвокатът на Кязъмов заяви пред журналисти, че по делото липсват ключови доказателства, сред които записи от полицейски боди камери. „Разпитани са осем полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. В делото няма записи от боди камери, дори не е направено запитване. Защо прокуратурата не ги изисква?“, коментира защитникът.

По думите му, трима от полицейските свидетели са дали показания не от лични наблюдения, а въз основа на „чуто при беседи“. „Присъствали случайно в залата и преразказват – как звучи това?“, попита адвокатът.

Жулиен Кязъмов твърди, че няма съпричастност към нападението. По думите на пострадалия комисар Кожухаров, той е получил удари от лицето, което е седяло на предната седалка на автомобила, докато Кязъмов се е намирал отзад и е бил облечен с друга тениска.

Защитата настоя пред съда, че вместо арест Кязъмов трябва да бъде освободен с парична гаранция, за да може да продължи обучението си.

