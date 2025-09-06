Край! Решиха съдбата на още един от нападателите на шефа на МВР в Русе

Край! Решиха съдбата и на втория бияч на шефа на МВР в Русе

Окръжният съд в Русе остави в ареста 19-годишния Виктор Иванов - един от четиримата задържани за побоя над директора на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Младежът е обвинен за хулиганство във връзка с инцидента от нощта срещу 4 септември.

Снимки: Русе Медия

Виктор Иванов е на 19 години, живее с родителите си в крайдунавския град и работи в заложна къща. Той е бил в автомобила, с който групата младежи е дрифтирала, но не е обвинен за нанасянето на тежката телесна повреда на полицейския шеф.

По-рано днес пред съда се изправи и 18-годишният Жулиен Кязъмов, който също остана в ареста.

По време на съдебното заседание стана ясно, че Кязъмов е студент в специалност "Противодействие на престъпността" в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Третият от обвиняемите - 18-годишният Кирил Гочев, все още няма назначен адвокат, поради което гледането на неговата мярка за неотклонение ще се проведе по-късно през деня.

Очаква се съдът да се произнесе и по мярката на четвъртия обвиняем - 15-годишното момче С.А., чието дело се гледа при закрити врата заради непълнолетието му.

Припомняме, че четиримата са задържани за инцидента от нощта срещу 4 септември, когато директорът на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров и негов съсед направили забележка на младежите заради опасното шофиране в центъра на града.

След възникналия конфликт Кожухаров е бил жестоко пребит и впоследствие настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Канев", където все още се възстановява.

Двама от задържаните - Жулиен Кязъмов и 15-годишното момче, са обвинени за хулиганство и тежка телесна повреда, докато Виктор Иванов и Кирил Гочев са обвинени само за хулиганство.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и реакции от най-високо държавно ниво. Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков посетиха Русе, за да се запознаят с хода на разследването и състоянието на пострадалия Кожухаров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com