Рожден ден днес има Мирослав Боршош

Рожден ден днес има министърът на туризма Мирослав Боршош. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Валентин Златев, бизнесмен
Ирина Никулчина, легендарна биатлонистка
Акад. Красимира Колдамова, примабалерина
Мариета Дукова, президент на БФ Естетическа групова гимнастика
Сули Сеферов, художник
Илия Петров, философ
Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Владимир Неделковски, началник Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Бургасмед“
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com