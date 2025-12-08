Рожден ден днес има Мирослав Боршош

Рожден ден днес има министърът на туризма Мирослав Боршош. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Валентин Златев, бизнесмен

Ирина Никулчина, легендарна биатлонистка

Акад. Красимира Колдамова, примабалерина

Мариета Дукова, президент на БФ Естетическа групова гимнастика

Сули Сеферов, художник

Илия Петров, философ

Доц. д-р Теодор Атанасов, началник Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Владимир Неделковски, началник Отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ „Бургасмед“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com