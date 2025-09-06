Съдът се произнесе за Кязимов

18-годишният Жулиен Кязимов, един от четиримата, обвинени за побоя над директора на областната дирекция на МВР в Русе, остава в ареста.

Това реши Окръжният съд в дунавския град.

Пред съда в Русе се изправиха четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града - Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов - безработен, Кирил Гочев - сервитьор, и 15-годишният Станислав А.

Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител.

Николай Кожухаров все още е в болница в изключително тежко, но стабилно състояние.

Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.

По време на заседанието стана ясно, че Жулиен Кязимов - на 18 г., е студент в Русенския университет - специалност "Противодействие на престъпността".



Очаква се по-късно през деня да бъдат гледани мерките за неотклонение и на другите задържани.



Според съда на този етап има обосновано предположение, че Кязимов е извършил и двете престъпления, по които е обвинен - хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.



Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров.

Според адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.



Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съдът. Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.



По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.



Побоят, в резултат на който старши комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация.

Кирил Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години, отгледала го е баба му. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

15-годишият Станислав А. пък е този, който настоявал за личното си пространство. Твърдял, че не го интересува коя е жертвата.

