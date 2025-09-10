Явор Дачков с безпощаден удар по биячите от Русе

Твърда позиция на журналиста Явор Дачков, който не е съгласен със защитниците на младежите от Русе.

Ето какво пише той:

"Цяла вечер гледам по новините видео, в което ясно се вижда как глутница младежи пребива човек, а умните и красивите ми разправят как не виждам това, което виждам, а младежите са жертва.

Все едно слушам Израел и НАТО за Газа и Украйна. Това наистина е нарцистична патология и тя трябва да бъде разглеждана като болест.

Рационалното и овладяно поведение е най-добрият отговор."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com