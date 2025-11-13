Извънредни новини за биячите на шефа на полицията в Русе

19-годишният Жулиен Кязъмов, обвинен за побоя над директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров, обжалва пред окръжния съд мярката си за неотклонение „домашен арест“. Съдът уважи искането и промени мярката с парична гаранция от 4000 лв.

Младежът е с две обвинения – за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство.

Първоначално Русенският окръжен съд определи най-тежката мярка – „задържане под стража“, но Апелативният съд във Велико Търново го пусна под домашен арест с електронна гривна.

На заседанието днес стана ясно, че се очаква обвинението да бъде променено. Хулиганството ще остане, но ще има само за лека телесна повреда на съседа Георги Димитров.

Съдът взе предвид, че Жулиен продължава да учи. Той е студент първи курс в Русенския университет, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

Останалите трима участници в екшъна са с различни мерки за неотклонение – Кирил Гочев и Виктор Иванов, също са с домашен арест, а непълнолетният Станислав А. - под надзора на Детска педагогическа стая.

