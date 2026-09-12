Строят нов индустриален град. 300 декара чакат златни заводи
Северозападът започва нова битка за инвестиции. Бивши празни терени се превръщат в икономическа зона
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Северозападът започва нова битка за инвестиции. Бивши празни терени се превръщат в икономическа зона
Държавата обещава дневен контрол, по-бързи решения и нов модел за публично-частно партньорство за високотехнологични индустрии
Зоната ще служи на автомобилостроенето и всички свързани с него индустрии
Екипът на сдружението осъществява оперативното ръководство на най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в Източна Европа – Тракия иконо...
На Сливен и Ямбол трябва да се гледа като на един мегаполис,защото това са двата най-близки областни града в България - само на 27 км един от друг,зая...
ЕС трябва да се стреми в дългосрочна перспектива към създаването на обща икономическа зона от Лисабон до Владивосток, заяви германският канцлер Ангела...
Сериозна инвестиция ще направи китайска компания в "Тракия икономическа зона" край Пловдив. Преговорите са на финала, обяви министърът на икономиката...
Близо 60 млн. лв. инвестиции вече са привлечени в Икономическа зона "София-Божурище", стана ясно по време на официалното й откриване. От тях около 7,5...
Пловдив. Над 30 000 работни места се очаква да бъдат разкрити край Пловдив в "Тракия икономическа зона". Тя ще обедини шест индустриални зони в Пловди...
Подобна индустриална зона е била планирана и в България